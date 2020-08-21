Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafının gerçek olduğu ortaya çıktı. Arjantinli yıldız sabah saatlerinde Samandıra'da antrenman yaptı. Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı kısa zamanda yapması bekleniyor.

Sarı Lacivertli kulüp ile görüşmek için İstanbul'a gelen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki son detaylar görüşülüyordu.

Fotoğrafı sızdıran aranıyor

TRT Spor'un haberine göre Sosa'nın fotoğrafı gerçek. Şu anda bu fotoğraf karesinin sızdıranın arandığı ve kulüp içinde bu konuda ciddi bir sorun çıktığı kaydedildi. Fenerbahçe konuyla ilgili bir yalanlama geçebilir.



