Dele Alli, Tottenham'da büyük bir potansiyele sahipti. Everton'a katıldıktan birkaç ay sonra yolu Türkiye'ye düşen İngiliz yıldız, artık Beşiktaş 'ın başarısı için ter dökecek.

Jose Mourinho kısa süre önce Amazon Prime dizisi 'All or Nothing: Tottenham Hotspur'un görüntüleri yeniden ortaya çıktıktan sonra sosyal medyada viral oldu. Belgeseldeki görüntülerde Dele Alli ile konuşan Mourinho, ofisinde yıldız oyuncunun kariyeri hakkında samimi bir konuşma yapıyor.

Mourinho'dan Dele Alli'ye tavsiyeler

Mourinho belgeselde, "Şu anda 56 yaşındayım ve dün 20 yaşındaydım, bunu anlıyor musunuz? Zaman uçup gidiyor. Bence bir gün ulaşabileceklerinize ulaşamazsanız pişman olacaksınız. Her maçın adamı olmanızı beklemiyorum. Senden her maç gol atmanı beklemiyorum. Pişman olacağını düşündüğümü söylemek istiyorum. Kendinden daha fazlasını istemelisin. Senden daha fazlasını isteyen ben olmamalıyım. Kendinden daha fazlasını talep etmelisin." tavsiylerinde bulundu.

Alli, Portekizli çalıştırcının döneminde neredeyse iki tam sezonda Premier Lig'de 8 gol attı.

26 yaşındaki yıldız, 2016/17 sezonunda Tottenham ile çıktığı ilk sezonunda Premier Lig'in en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Orta saha oyuncusu Mauricio Pochettino'nun rehberliğinde büyük bir patlama yaşadı ve olağanüstü bir yetenek olma potansiyelini gösterdi. Alli o sezonu 22 gol ve 9 asistle noktalarken geri kalan sezonlarda performans düşüşü yaşadı.

Tottenham'daki dakikaları düşmeye başlayan İngiliz oyuncu, Antonio Conte'nin gelişinin ardından Frank Lampard yönetimindeki Everton'a transfer oldu.

Şimdi yıldız ismin kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyeceği günlerde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

(NTV Spor)