Sezona istediği gibi başlayamayan La Liga devi Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, bir süredir eleştirilerin odağındaki isim konumunda bulunuyor. Fransız teknik adamın yerine gelebilecek hocalar arasında gösterilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho ise dün yaptığı açıklamada söz konusu iddialara açıklık getirdi.

İspanya'da yayın yapan Cuatro televizyonuna konuk olan Mou, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri arasında yer alan Real'in başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili bir soruya "Şu anda Real'e geri dönmeyi düşünmüyorum çünkü başlarında zaten bir hoca var. Bu nedenle adamın zikredilmesinden hoşlanmıyorum. Zidane, Real tarihi için efsanevi bir isim. Bu yüzden ondan bahsederken saygılı olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Mourinho, 2012-13 sezonunda Real'i çalıştırdığı sırada Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fatih Terim'in Galatasaray'ıyla karşı karşıya gelmişti. Santiago Bernabeu'daki maçı İspanyollar 3-0 kazanırken Cim Bom, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanşta 3-2'yle gülmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler