Jose Mourinho: Son değil Sonaldo...

Premier Lig’de Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçen Tottenham, geçtiğimiz hafta sahasında Burnley’i 5-0 mağlup etmişti. Mücadelede takımının üçüncü golüne imzasını atan Heung-Min Son, kendi ceza sahasından aldığı topla tüm rakiplerini geçerek harika bir gol atmıştı.

Mourinho, Güney Kore’li yıldızı için “Oğlum, Son’u, Brezilyalı Ronaldo Nazario’ya benzetiyor ve ona, Sonaldo diye sesleniyor” açıklamasını yaptı.

Bu arada Portekizli hoca, maç sonunda topu evine götürmek isteyen Son’dan topu alıp, 17 yaşında ligdeki ilk maçına çıkan genç oyuncusu Troy Parrott’a verdi.

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