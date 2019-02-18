Jose Mourinho, Fransa Ligue 1'e göz kırptı!

Manchester United'dan ayrıldıktan bu yana boşta olan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Fransa Ligue 1'de çalışabileceğini söyledi. Mou, bugüne kadar 4 farklı ülkede görev yaptığını hatırlattı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 16:42
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Jose Mourinho, Fransa Ligue 1'e göz kırptı!

Arka arkaya aldığı başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

beIN SPORTS Fransa'ya konuşan 56 yaşındaki teknik adam, Fransa Ligue 1'de çalışabileceğini söylerken "Bugüne dek 4 farklı ülkede görev yapmış biriyim. Farklı kültürleri tanımayı seviyorum. Dolayısıyla yeni bir ligde takım çalıştırmak fantastik bir tecrübe olur." ifadelerini kullandı.

Yeni bir maceraya atılma konusunda son derece sabırlı olduğunun altını çizen Mou, "Şu an ailem ve arkadaşlarımla daha iyi bir hayat sürmeye çalışıyorum. Bir yandan da futbola geri dönmek için bir fırsat doğmasını umuyorum." şeklinde konuştu.

2-3 ay çalışmamanın kendisi için sorun olmayacağını ifade eden tecrübeli hoca, daha uzun süreli bir boşluğun ise kendisini zorlayacağını söyledi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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