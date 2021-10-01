UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalan Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli, Velodrom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Çabalarımıza rağmen maçı kazanamadık'

"Oynanan oyundan memnunum. Hücum hattında yeteri kadar baskı yapamadık. Çabalarımıza rağmen maçı kazanamadık." değerlendirmesinde bulunan Sampaoli, bu takımın daha iyisini ve gruptaki iki maçın sonucunda 6 puanı hak ettiğini dile getirdi.

'Hakem kararlarıyla ilgilenmiyorum'

Sampaoli, VAR'da yapılan kontrolün ardından iptal edilen penaltı kararı hakkında, "Hakem oyuncuların yanındaydı. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Hakem kararlarıyla ilgilenmiyorum." dedi.

'İkinci yarıda daha iyi oynadı'

Arjantinli teknik adam Sampaoli, Cengiz Ünder'in Galatasaray karşısında sergilediği performansa ilişkin, "İkinci yarıda daha iyi oynadı. Bizim için önemli oyuncu. Gol atabilmek için hücum hattında baskı kuramadı." yorumunda bulundu.

Alvaro Gonzalez: Kazanmak için oynadık

Marsilyalı futbolcu Alvaro Gonzalez de "Kazanmak için oynadık. Birçok gol atmak için pozisyonlara girdik. Tüm hafta iyi çalışmıştık. Futbolda her zaman istediğimiz sonucu alamıyoruz. Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil." dedi. Karşılaşmada yaşanan olayların kendileri için dezavantaj oluşturduğunu aktaran Alvaro Gonzalez, maçta iyi oyun oynadıklarını, gol atmak için her şeyi yaptıklarını ancak netice alamadıklarını söyledi.

Alvaro Gonzalez, grupta 2 puanları bulunduğunu, Galatasaray ve Moskova'dan daha iyi takım olduklarını dile getirdi. Marsilyalı futbolcu, sonraki karşılaşmalarda galibiyetin geleceğini ve gruptan rahat çıkacaklarına inandıklarını aktardı.

AA