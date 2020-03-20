Jorge Jesus’un testi bu kez negatif

Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo’nun teknik direktörü Jorge Jesus’un, koronavirüsü nedeniyle yaptırdığı ilk test pozitif olarak sonuçlanmıştı. Portekizli teknik adam, teyit için ikinci defa test yaptırdı, sonuç yine pozitif çıktı.

Üçüncü test negatif

65 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, üçüncü testi ise negatif çıktı. Jesus, bu olayın ardından, “Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.