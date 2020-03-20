Jorge Jesus’un testi bu kez negatif
Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo’nun teknik direktörü Jorge Jesus’un, koronavirüsü nedeniyle yaptırdığı ilk iki testi pozitif olarak sonuçlanmıştı. 65 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, üçüncü testi ise negatif çıktı.
Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo’nun teknik direktörü Jorge Jesus’un, koronavirüsü nedeniyle yaptırdığı ilk test pozitif olarak sonuçlanmıştı. Portekizli teknik adam, teyit için ikinci defa test yaptırdı, sonuç yine pozitif çıktı.
Üçüncü test negatif
65 yaşındaki başarılı çalıştırıcının, üçüncü testi ise negatif çıktı. Jesus, bu olayın ardından, “Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasını yaptı.