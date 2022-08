Jorge Jesus: Takım şu an istediğim seviyede değil

Süper Lig 'in ilk haftasında Fenerbahçe sahasında ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sarı Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz sonucu alamasak da iyi bir maçtı izleyenler için. Duran toptan 3 gol yedik. Rakibi tebrik etmekliyim, duran toplara iyi çalışmışlar. Fenerbahçe, şampiyonluğa hep inanır. Berabere ayrıldık ama lig uzun maraton. Önümüze bakıp, inanmaya devam edeceğiz."

"Takım şu an istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca ilk hafta takımını istediği seviyede görmez. Sonradan oyuna giren oyuncular kalitemizi artırdı. Bu da çok önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe günkü maça odaklanmak istiyoruz."

"Bugün taze kanları sahaya sürmeye çalıştık. İki kulvarda yarışınca takımda herkesin hazır olması gerekiyor. Bazı oyuncuların yorgunluktan çıkması zaman alabiliyor."









Transfer açıklaması

“Başkanımız takımına inanıyor. Bu sonuç benim için futbolun parçası. Her zaman kazanamazsınız. Bu sezon ilk mağlubiyeti Dinamo Kiev karşısında aldık. Bu maçı kazanamadık ama beraberlikle ayrıldık. Dünyadaki her takım çok fazla gol atan forvet ister. Çok gol atan iyi forvetler pahalı ve Avrupa’nın en önemli liglerinde oynuyorlar. Dolayısıyla kolay değil bir anda getirip her şeyi çözmesini beklemek. Transfer penceresinin sonuna doğru fırsat çıkarsa iyi bir ismi kadromuza katmak istiyoruz. O dönem daha doğru bir zaman. Elimdeki oyunculardan memnunum”

'Oyuncu kuralları stratejiyi etkiliyor'

“Stratejik olarak bu kural bizi etkiliyor, herkes için geçerli. Sahada en az 3 Türk oyuncunuzun olması gerekiyor. Değişiklik yaparken de bunları düşünmeniz gerekiyor. Bu stratejiyi etkileyebiliyor. Tercihleri karmaşık hale getiriyor. Bu ülkenin kuralları bu, uymam gerekiyor. Ben daha önce Portekiz Ligi’nde çalıştığımda böyle bir kural yoktu. İstediğiniz kadar yabancıyla oynayabiliyordunuz”