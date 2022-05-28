Fenerbahçe , 20 Aralık’ta Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra hemen yeni hoca arayışlarına başlamıştı. Ancak Ali Koç, görüştüğü hiçbir teknik adamı ikna edemeyince sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaşma sağlanmıştı. Başkan Koç, son haftalarda Jorge Jesus için girişimleri sıklaştırdı ve sonunda el sıkışıldı. Fenerbahçe, yeni sezondan itibaren takımı çalıştıracak olan yeni teknik adamına artık kavuşuyor. 67 yaşındaki teknik direktörün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi ve son görüşmelerin ardından imzaların atılması, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2.5 aydır Sarı Lacivertliler’i analiz eden Jorge Jesus, yeni sezonda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak.

12 farklı takımda 16 kupa kazanan, bugüne kadar 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan 5’inde turu atlayan taraf olmayı başaran Jorge Jesus'un kariyeri de son dakika gelişmelerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında? Jorge Jesus nereli, hangi takımlarda çalıştı ve kaç kupa kazandı?

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 yılında Portekiz'in Amadora şehrinde dünyaya geldi. Futbolculuk hayatında Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımlarda top koşturan ancak istediği başarılara ulaşamayan Portekizli, teknik adamlık kariyerinde ise fark yaratmayı başardı. Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.

Braga'nın başında 47 maça çıkan Jesus, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Milan, Wolfsburg, Portsmouth ve Heerenveen'in olduğu E Grubu'nu 6 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde (O zamanki adı UEFA Kupası) gruptan çıkmayı başaran Braga, Standart Liege engelini aşsa da PSG'ye diş geçiremedi.

Dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dönemin Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus.

Düşük bütçesiyle Avrupa'da adından söz ettiren, ligi ise 5. tamamlayan Kırmızı Beyazlılar'da teknik patron Jesus, sezon sonu ülkenin köklü ekiplerinden Benfica'nın başına geçti. Burada 6 yıl geçiren ve 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası kazandıran başarılı çalıştırıcı, 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde takımına final oynatma başarısı gösterdi.

Yarı finalde Fenerbahçe ile rakip olan Jesus'un Benfica'sı, ilk maçı 1-0 kaybetse de rövanşı 3-1 kazanarak final biletini almıştı. İlk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle kazanan Kanarya'da Baroni'nin kaçırdığı penaltı Sarı Lacivertli camiaya gönül veren futbolseverlerin hala aklında olsa gerek. Finalde kazanan ise 2-1'le İngiliz devi Chelsea olmuştu.

Benfica döneminde oyunculara yaptığı katkılarla dikkat çeken Jesus; Oblak, Matic, Witsel, Oblak, Bernardo Silva, David Luiz, Di Maria, Ramirez, Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Salvio, Gaitan gibi nice isimleri Avrupa futboluna kazandırdı. Benfica ise bu yıldızlardan elde ettiği yüklü bonservislerle kasasını doldurdu.

321 maçta 227 galibiyet, 47'şer beraberlik ve mağlubiyet alan, geçirdiği 6 yılda kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Jesus, 2015 yılında flaş bir karar aldı ve Benfica'nın ezeli rakibi Sporting'in başına geçti. O dönem Portekiz basını, Benfica'nın borçları nedeniyle maaşında indirime gitmesi talebinde bulunduğu Jesus'un, bunu kabul etmediği ve Sporting ile yüksek bir yıllık ücrete anlaştığı öne sürmüştü.

2015 yılında Benfica'nın maaşında indirim yapması talebinde bulunan Jesus, bunu kabul etmeyip ezeli rakip Sporting'e imza atmıştı.

Portekizli'nin bu kararı, iki takım arasında ciddi gerginliklere sebep olurken Sporting, Jesus'u Twitter sayfası üzerinden "Evine hoşgeldin Jorge Jesus" yazılı bir fotoğrafla açıklamıştı. İmza töreninin ardından konuşan Jesus ise Başkent ekibi ile anlaşarak hayatında yeni bir döneme başladığını ifade etmişti.

Sporting'de 3 yıl geçiren Jesus, ligde zafere ulaşamasa da Yeşil Beyazlılara 2 kupa kazandırdı.

Sporting'de ligi 1 kez 2., 2 kez de 3. bitiren Jesus, Yeşil Beyazlılara 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası kazandırdı. Benfica'da ligde yaşadığı başarıyı Sporting'e taşıyamayan Jesus, geçirdiği 3 yılın ardından Al Hilal'e anlaştı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı

Jesus yönetiminde muhteşem bir dönem geçiren Suudi Arabistan ekibi, 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Al Hilal'de 2.45 puan ortalaması yakalayan ve 1 Süper Kupa kazanan Portekizli, radikal bir kararla Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

Flamengo'da tarihi başarılara imza atan Jesus, Brezilya ekibinde geçirdiği kısa süre içerisinde 5 kupa kazandı.

Burada çok ciddi başarılara imza atan 67 yaşındaki futbol adamı, Flamengo'ya Copa Libertadores, Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'yı kazandırdı. Haziran 2019-Temmuz 2020 yılları arasında çalıştığı Brezilya'da kupalara ambargo koyan Jesus, Ağustos 2020'de sürpriz bir kararla Benfica'ya döndü. İlk dönemindeki başarısını ikinci dönemine yansıtamayan kurt hoca, 1.5 sezon görevde kaldı. (53 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet)

Gittiği her takımda başarıya ulaşan ve kalitesini yansıtan Jorge Jesus, tam bir kupa canavarı. 12 farklı takımda 16 kupa kazanan, 7 kez Şampiyonlar Ligi ön elemesine çıkan ve bunların 5’inde turu atlayan taraf olmayı başaran Portekizli'nin en önemli özelliği, hep baskı ortamının yüksek olduğu takımlarda çalışması ve bu baskıyla başa çıkarak kupalara ulaşması. UEFA Pro Lisans sahibi olan Jesus, teknik direktörlük kariyerine 834 maçta 516 galibiyet alarak 2.04 puan ortalaması yakaladı.

Jesus ve ekibi, Fenerbahçe’nin sezonu erken açacak olması nedeniyle açıklamanın ardından hemen kolları sıvayarak çalışmalara başlayacak