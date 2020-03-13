EuroLeague CEO'su ve Başkanı Jordi Bertomeu, resmi siteden taraftarlara ilişkin bir mesaj yayınladı.

Yaptığı açıklamada Bertomeu, Corona virüs nedeniyle maçların en az 11 Nisan 2020'ye kadar ertelendiğini belirtti.

Mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

"EuroLeague Basketball olarak yaşadığımız en zorlu bu durumda gösterdiğiniz tutku ve bağlılık için hepinize teşekkür etmek istiyorum. COVID-19 virüsünün Avrupa'ya ilk gelişinden bu yana konuyu maksimum ciddiyetle ele aldık ve küresel yönetimlerin talimatlarını titizlikle takip ettik. Maçları seyircisiz ve farklı sahalarda oynamak gibi kararlar almamıza yok açtı ama süreç taraftarları korumak adına ligi geçici olarak askıya almaya zorladı.Maçlarımız en az 11 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındı. Bu olağanüstü sezonu, tamamlamaya kararlıyız. Bu durumun iyi bir yanı varsa o da EuroLeague Basketball'ın herkesin ait olmaktan gurur duyabileceği bir topluluk olduğuna kanıt sundu. Euroleague.net ve resmi sosyal medya platformlarından maçlara, turnuvaya yönelik içerik sunmaya devam edeceğiz. Virüsü yenerek maçlara mümkün olan en kısa sürede devam edebileceğimizi umuyoruz"