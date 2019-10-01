Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague, 3 Ekim Perşembe günü 20. sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon başlamadan önce EuroLeague Basketball Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu; EuroLeague'in ve EuroCup'ın dünya çapında tanınır hale gelmesini sağlayan yolculuğu, geleceğe yönelik hedefleri, yaşanan zorlukları, organizasyonu büyütme ve daha çok basketbolsevere ulaşma çabalarını anlattı.

Modern EuroLeague'in 20. sezonu başlarken geriye dönüp baktığında ligi bugünkü noktaya getirmenizi sağlayan kritik dönüm noktalarına değinen Bertomeu, şunları söyledi:

"20 yılın geride kaldığına inanmak güç ancak kulüplerin vizyonlarının gerçeğe dönüşmüş olduğunu görmek memnuniyet edici bir durum. Artık 20 yılın ardından EuroLeague'in ne kadar güvenilir bir proje olduğu ve dünyanın spor organizasyonları arasında nerede konumlandırıldığı konusunda bir şüphe kalmadı. SportsBusiness'a göre potansiyelini kanıtlayan bu lig hala pazarda en hızlı büyüyen ikinci spor organizasyonu konumunda.

Başlangıç aşamasında yaşadğımız en büyük zorluk, uluslararası düzeydeki Avrupa sporlarında katılımcı kulüplerde bulunmayan bir lig kültürü oluşturmaktı. İlk etapta herkesin daha büyük bir projenin küçük bir parçası olduklarını, grubun bireylerden daha büyük önem taşıdığını ve oyuncular sahaya çıktığında bu çekişmenin ortaklığa dönüşmesi gerektiğini anlaması gerekiyordu. Neyse ki bunu başardık ve bu başarı da 20 yılda ligin büyümesinin temel taşı oldu.

Başlangıç sonrası kolektif olarak vizyonumuza uygun doğru adımlar attık fakat yaptığımız en önemli hamle 3 yıl önce her takımın birbirleriyle oynamasını sağlayan sisteme geçerek gerçek bir ligin oluşturulmasıydı. IMG ile olan ticari ortaklığımız da bu organizasyonu farklı bir seviyeye taşıdı.

Şimdi bunun üzerine daha iyiyi inşa etme ve bu harika ürünü taraftarlarımıza daha fazla yaklaştırmanın yanı sıra yeni seyircilere ilgi çekici gelmesini sağlama zamanı...

Bu organizasyonu daha iyi hale getirmek, gelişmek adına kendimizi sürekli zorluyoruz"