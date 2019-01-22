Son olarak Çin'in Tianjin TEDA kulübünde oynadıktan sonra serbest kalan John Obi Mikel'in yeni takımı belli oldu. Nijeryalı yıldız Middlesbrough'ya transfer olmak üzere...

İngiltere Championsship takımlarından Middlesbrough'un transfer teklifini kabul eden Mikel, Bugün İngiltere'ye geldi ve sağlık kontrollerinden geçti. Middlesbrough menajeri Tony Pulis'le de bir görüşme gerçekleştiren Nijeryalı orta saha, daha sonra Londra'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

İngiltere'de yeniden forma giymek isteyen John Obi Mikel, şu anda boşta olduğu için Middlesbrough bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin de John Obi Mikel'le ilgilendiği iddia edilmişti.

Tianjin'de 32 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı.