Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran ünlü teknik adam John Benjamin Toshack, Arsenal'da forma giyen ve Juventus'a transferi gündemde olan Galli futbolcu Aaron Ramsey hakkında konuştu.

İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan Toshack, önemli bir yetenek olduğunu düşündüğü Ramsey için henüz yıldız diyemeyeceğini belirtirken oyuncunun Juve'ye olası bir transferini de değerlendirdi.

"Aaron'un savunma önünde ya da forvet arkasında iyi oynayabileceğinden emin değilim." diyen 69 yaşındaki futbol adamı, "Üçlü orta sahada iyi işler çıkarabilir. Juve'nin oyuncudan ne beklediğini açıklaması gerek." ifadelerini kullandı.

Galli futbolcunun kesinlikle İtalyanca öğrenmesi gerektiğinin de altını çizen Toshack, "Gareth Bale'in Madrid'de yaptığı hataya düşmemeli. Bu nedenle kendisi için en iyi seçenek, Juve'ye şimdi değil de yazın gitmek olabilir." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler