Joao Felix tarihe geçti gözyaşlarını tutamadı
Benfica’nın, Frankfurt’u 4-2 devirdiği maçta 3 gol atan Joao Felix, Avrupa Ligi’nde tüm zamanlarda hat-trick yapmayı başaran en genç oyuncu oldu. 19 yaşındaki Felix, atığı 3. golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün gerçekleşen çeyrek final ilk maçında Portekiz ekiplerinden Benfica, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında 4-2 devirerek büyük bir avantaj elde etti.
Ancak mücadeleye damga vuran olay ise ev sahibi ekibin 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix oldu. Rakip fileleri 3 kez sarsan ve 1 de asist yapan Felix, 3. golü atar atmaz gözyaşlarına hakim olamadı.
Kupa 2’de hat-trick yapan en genç futbolcu olan Felix’i ise arkadaşları teselli etti.
Yıldız futbolcu, bu sezon son 32 turunda Galatasaray karşısında 2 maçta da görev almış fakat skora katkı yapmayı başaramamıştı.