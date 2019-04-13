Joao Felix tarihe geçti gözyaşlarını tutamadı

Benfica’nın, Frankfurt’u 4-2 devirdiği maçta 3 gol atan Joao Felix, Avrupa Ligi’nde tüm zamanlarda hat-trick yapmayı başaran en genç oyuncu oldu. 19 yaşındaki Felix, atığı 3. golün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

13 Nisan 2019, Cumartesi 06:44
- A +
Joao Felix tarihe geçti gözyaşlarını tutamadı

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün gerçekleşen çeyrek final ilk maçında Portekiz ekiplerinden Benfica, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında 4-2 devirerek büyük bir avantaj elde etti.

Ancak mücadeleye damga vuran olay ise ev sahibi ekibin 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix oldu. Rakip fileleri 3 kez sarsan ve 1 de asist yapan Felix, 3. golü atar atmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Kupa 2’de hat-trick yapan en genç futbolcu olan Felix’i ise arkadaşları teselli etti.

Yıldız futbolcu, bu sezon son 32 turunda Galatasaray karşısında 2 maçta da görev almış fakat skora katkı yapmayı başaramamıştı. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.