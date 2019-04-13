Joao Felix tarihe geçti gözyaşlarını tutamadı

UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün gerçekleşen çeyrek final ilk maçında Portekiz ekiplerinden Benfica, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında 4-2 devirerek büyük bir avantaj elde etti.

Ancak mücadeleye damga vuran olay ise ev sahibi ekibin 19 yaşındaki yıldızı Joao Felix oldu. Rakip fileleri 3 kez sarsan ve 1 de asist yapan Felix, 3. golü atar atmaz gözyaşlarına hakim olamadı.

Kupa 2’de hat-trick yapan en genç futbolcu olan Felix’i ise arkadaşları teselli etti.

Yıldız futbolcu, bu sezon son 32 turunda Galatasaray karşısında 2 maçta da görev almış fakat skora katkı yapmayı başaramamıştı.