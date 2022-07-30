Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçen sezon başında kulübün içinde bulunduğu finansal sorunlar sebebiyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamadıklarını söylemişti. Messi de daha sonra Fransız ekibi PSG ile 2 senelik kontrat imzaladı. Arjantinli süperstarın kontratı, gelecek sezon sonunda bitecek.

Barça'da Laporta, son yaptığı açıklamada, "Messi'yi tekrar Barcelona'nın oyuncusu olarak görmek ve futbolu burada bırakmasını istiyoruz. Ona karşı kendimi borçlu hissediyorum. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Frenkie de Jong'un maaşında indirim yapması halinde kalmasını istediklerini belirten Laporta'nın takımı, Sevilla'dan stoper Kounde'yi de 50 milyon Euro karşılığında resmen transfer etti.