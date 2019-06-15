Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı Kırmızılı kulübün transfer listesinde yer alan Jimmy Durmaz'dan da heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Tecrübeli futbolcu Türkiye'ye geldiğini belirten bir fotoğraf ve 'Yakında' mesajını Instagram Story kısmından paylaştı. Galatasaraylı taraftarlar bu gelişme üzerine sosyal medyada bir hayli heyecanlandılar.

Son olarak Toulouse'ta forma giyen 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, milli takım kampında açıklamayla Cim Bom'a yeşil ışık yaktığını belirtmişti.

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Tecrübeli futbolcu açıklamalarında, "Evet, bu tip dedikodular var. Ancak ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Şahsen Türkiye'ye dönmeyi kesinlikle isterim. Türkiye, bana çok yakın ve orada futbol oynamayı çok seviyorum. Açıkçası benim için harika bir alternatif." ifadelerini kullanmıştı.