Jimmy Durmaz: İyi bir başlangıç oldu

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray büyük bir kulüp. Forma yarışı orada sert ve çetin. Benim iyiliğim için sürekli oynamam gerekiyordu. Erkan Zengin aracılığı ile Karagümrük'ü takip ediyordum. Karagümrük ile sözleşme imzalamadan önce başka teklifler de vardı. Hangi takımlar olduğunu söylemeyi doğru bulmuyorum. Sezon bitene kadar her maçta oynamak istiyorum. Sezon bittiğinde Galatasaray'a dönüp duruma bakacağım." ifadelerini kullandı.

Jimmy Durmaz, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ve Ibrahimovic ile ilgili ''Hakan ve Ibahimovic harika bir ikili oldular. Zlatan 39 yaşındaki harika işler çıkarıyor. Türkiye ile alakalı konuştuk kendisiyle. Yaptığı büyük işlere devam etmeli.'' yorumunu yaptı.

Kaynak: Trt Spor