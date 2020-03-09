Türkiye'nin gözü kulağı hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde olacak. Mücadele öncesi heyecan dorukta.

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi Jeremain Lens açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu derbi maçı değerlendirdiği ropörtajda büyük bir gaf yaptı.

Lens, “Bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takım olarak her birey hazır durumda. Büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Ben de Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanamadım. Ben de bu ilki yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

O maçı hatırlamadı!!!

Oysaki Lens, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı galibiyet almıştı. 23 Nisan 2017 yılında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini konuk ekip 1-0 Josef De Souza'nın golüyle kazanmıştı. Lens ise bu karşılaşmada 90 dakika forma giymişti...