Jeremain Lens derbinin sırrını açıkladı!

Beşiktaş’ın Hollandalı futbolcusu, G.Saray derbisine paralar ödendiği için değil, aylar sonra kendilerine sahip çıkan bir yönetimin olmasıyla motive olduklarını söyledi.

Siyah beyazlıların Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, “Paraların ödenmesi moralimizi düzeltti. Ancak daha önemlisi, yeni yöneticilerimizin yaklaşımı oldu. Başta başkanımız olmak üzere, yöneticiler aylar sonra bizimle iletişime geçti. Derbi öncesi başkanın konuşması bizi çok etkiledi. Sorunlarımızı çözmek için hemen harekete geçmesi ve bize sahip çıkması daha çok motive etti” dedi.

Kendi performansını da değerlendiren Lens, “Tüm takım performansımızı artırdığımızda ben de daha iyi bir oyun ortaya koyabilirim. Derbi galibiyetini iyi bir şekilde değerlendirip, devamını getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet