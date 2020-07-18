Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. 8 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Sarı Kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Seri, alınan 3 puanın takımın kendine güveni açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bonservisi Fulham'da olan ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili sorulan soruya da cevap veren tecrübeli oyuncu, "Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım." ifadelerini kullandı.



