Jean Michael Seri, Galatasaray'da kalacak mı? Son dakika açıklaması

Galatasaray'ın sezon başı Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri, Göztepe maçının ardından Sarı Kırmızılı ekipteki geleceğiyle ilgili konuştu.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 23:34 Son Güncelleme:
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Jean Michael Seri, Galatasaray'da kalacak mı? Son dakika açıklaması

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı. 8 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Sarı Kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Seri, alınan 3 puanın takımın kendine güveni açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bonservisi Fulham'da olan ve Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili sorulan soruya da cevap veren tecrübeli oyuncu, "Devamlı Galatasaray'daki durumum soruluyor. Lig bitsin, kısmet olursa, Tanrı isterse kalırım." ifadelerini kullandı.

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(ÖZET) Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1


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