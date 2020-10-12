La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmaya karar vermesi konusunda açıklamalarda bulundu...

"Messi'yi La Liga'da izlemeye devam etmek istiyorum" diyen Tebas, Arjantinli oyuncunun Barcelona'da kalması gerektiğini vurguladı.

La Liga Başkanı, iki tarafın beraberliğinin lig açısından da iyi olduğunu belirtti. İspanya Ligi'nin yayın haklarını önümüzdeki dört yıl için tüm dünyaya pazarlandığını belirten Başkan Tebas, Messi ile Barcelona arasındaki sancılı süreçte kimsenin anlaşmayı iptal etmek istemediğini de bildirdi.

Javier Tebas, pandemi sürecinin futbol endüstrisine etkileri hakkında da konuştu. Sağlık ile mali konuların bir dengede olması gerektiğini vurgulayan İspanyol futbol adamı, "Aksi takdirde finansal bir pandemi yaşayabiliriz" dedi.

Kaynak: Trt Spor