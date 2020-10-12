Javier Tebas: Messi, Barcelona'da kalmalı

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, geçtiğimiz aylarda yaşanan Barcelona-Lionel Messi krizine değindi. Tebas, iki tarafın bir şekilde anlaşmasının La Liga için de iyi olduğunu vurguladı.

12 Ekim 2020, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Javier Tebas: Messi, Barcelona'da kalmalı

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'da kalmaya karar vermesi konusunda açıklamalarda bulundu...

"Messi'yi La Liga'da izlemeye devam etmek istiyorum" diyen Tebas, Arjantinli oyuncunun Barcelona'da kalması gerektiğini vurguladı.

La Liga Başkanı, iki tarafın beraberliğinin lig açısından da iyi olduğunu belirtti. İspanya Ligi'nin yayın haklarını önümüzdeki dört yıl için tüm dünyaya pazarlandığını belirten Başkan Tebas, Messi ile Barcelona arasındaki sancılı süreçte kimsenin anlaşmayı iptal etmek istemediğini de bildirdi.

Javier Tebas, pandemi sürecinin futbol endüstrisine etkileri hakkında da konuştu. Sağlık ile mali konuların bir dengede olması gerektiğini vurgulayan İspanyol futbol adamı, "Aksi takdirde finansal bir pandemi yaşayabiliriz" dedi.

Kaynak: Trt Spor

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