Japonya’da koronavirüs nedeniyle futbol organizasyonları ertelendi

Japonya’da yeni tip koronavirüs salgınının oluşturduğu endişe nedeniyle 1, 2 ve 3. ligler ile Japonya J Ligi Levain Kupası’nda 28 Şubat-15 Mart tarihlerinde oynanacak 94 karşılaşma ertelendi. Japonya Ligi (J League) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "28 Şubat-15 Mart tarihleri arasında J League’de oynanacak bütün karşılaşmalar ertelenmiştir." ifadesi yer aldı.

Kararın, 2 haftalık sürecin koronavirüsün yayılmasının engellenmesinde önemli olduğu için alındığı aktarıldı. J Ligi Levain Kupası’nda yarın oynanması planlanan 7 maç ertelenmişti. Başkent Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları için daha önce kırmızı alarm verilmişti.

İSTANBUL (AA)