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Jan Vesely: Savaştık... Böyle oynamalıyız

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Jan Vesely Olympiakos galibiyetini değerlendirdi. Kokoskov gibi savunmalarını öven Vesely, "İyi savunma yaptık, savaştık ve böyle oynamak istiyoruz. Olympiakos maçına kadar bunu yapamıyorduk. " dedi.

30 Aralık 2020, Çarşamba 23:48 Son Güncelleme:
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Jan Vesely: Savaştık... Böyle oynamalıyız

Jan Vesely'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde: 

İyi savunma yaptık, savaştık ve böyle oynamak istiyoruz. Olympiakos maçına kadar bunu yapamıyorduk. Son üç maçta bunu yapabildiğimiz için mutluyum. Böyle devam etmek istiyoruz. Topu paylaşmalıyız. Top bizde olmazsa hiçbir şey yapamayız, boş şut bulamayız. Topu paylaşmalı, böyle oynamalıyız. Gördüğünüz gibi harika bir galibiyet aldık.


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