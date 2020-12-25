Jan Vesely: Galibiyet için nasıl oynamamız gerektiğini anladık

Vesely‘nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“EuroLeague’deki son maçımızda harika bir galibiyet aldık. Bundan ötürü mutluyum. Nasıl bir efor ortaya koymamız gerektiğini nihayet anladık. Bu yüzden çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam ederiz.

Efes maçları her zaman heyecan verici. Sonuna kadar iyi mücadele etmeniz gereken maçlar bunlar, özel maçlar. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Anadolu Efes çok güçlü bir takım ve uzun süredir birlikte oynuyorlar. İyi bir ritim de yakaladılar. Biz ise nasıl oynamamız gerektiğini anladık. İyi oynamalı ve mücadele etmeliyiz. Birçok maçta 40 dakika bunu sürdüremedik ama bu kez yapmalıyız. Kilit nokta, mücadele etmek olacak.

Anadolu Efes, ikili oyun odaklı bir takım. Kısa oyuncular pick-and-roll oynatabiliyor. Bryant Dunston ile oynamak zor olacak, her zaman pota çevresinde çok aktif, çok güçlü ve hızlı. Zor bir eşleşme olacak ama Anadolu Efes karşısında iyi performans göstermelisiniz.

Dediğim gibi ikili oyun savunmamız çok önemli olacak, kısalarını durdurmamız gerekiyor. İyi mücadele etmemiz gerekiyor, bütün maç boyunca iyi konsantre olmalıyız. Son maçta neler yapabileceğimizi gördük, bunu sürdürmeliyiz.” (Eurohoops)







