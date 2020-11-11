Jan Vesely: 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. maç döneminde deplasmanda lider Barcelona ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Jan Vesely, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Jan Vesely; 40 dakika boyunca konsantre kalmanın önemine değinerek, "Zorlu deplasman serimizin ilk maçına çıkacağız. Bu nedenle kalan sürede iyi dinlenmeli ve mental olarak kendimizi bu karşılaşmaya hazırlamalıyız. Çok zor bir maç olacak. Barcelona’nın çok iyi bir kadrosu var. Özellikle Calathes’in de gelişiyle tüm pozisyonlarda harika oyunculara sahip oldular. Bu nedenle baştan sona sert oynayabilmeli ve 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Maçın kilit noktası bu olacak, çünkü böyle bir takıma karşı bir saniye bile konsantrasyonunuzu yitirip dinlenemezsiniz" şeklinde konuştu.