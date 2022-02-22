Sezon başında Everton'dan ayrılıp Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, İngiliz ekibinin eski teknik direktörü Rafa Benitez hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre katıldığı bir Twitch yayınında konuşan James Rodriguez, Rafa Benitez'in kendisine güvenmediğini dile getirerek, "Everton'da daha uzun süre kalmak isterdim. Muhteşem bir kulüp, taraftarlar inanılmaz ama bana güvenmek istemeyen bir antrenör karşılaştım. Orada olmak istedim. Ne yazık ki, antrenör bana güvenmek istemedi." dedi.

Everton'a geri dönecek mi?

Everton'a geri dönme ihtimali hakkında da konuşan Kolombiyalı yıldız, "Geri dönerdim. Neden olmasın, her şeyi bıraktım, her zaman antrenman yaptım, çalıştım ve Everton hayran kitlesi çok büyük ve takımı çok iyi destekliyorlar." sözlerini sarf etti.

"Hepimiz James'in kalitesini biliyorduk"

James Rodriguez'in Everton'dan arkadaşı Richarlison, geçtiğimiz günlerde TNT Sports'a futbolcu ve Rafa Benitez arasında yaşananalar hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Brezilyalı futbolcu, "Olimpiyatlardan döndüğümde, ne kadar koştuğuna ve kendini antrenmanlara ne kadar adadığına ben bile şaşırdım. Sonra, birdenbire antrenör planlarında onun olmadığını söyledi. Kimse bir şey anlamadı. Grup üzerinde ağır bir yük oldu çünkü hepimiz James'in kalitesini biliyorduk." ifadelerinde bulunmuştu.

2020'de Real Madrid'den ayrılıp Everton'a transfer olan James Rodriguez, bu sezon başında ise Everton'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Al-Rayyan'ın yolunu tutmuştu.



