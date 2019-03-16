Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın üstün performansının yardımıyla konuk ettiği Phoenix Suns’ı 108-102’lik skorla geçti.
Sezonun 43. galibiyetine uzanan Rockets’ta Harden 41 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.
Eric Gordon 19, Danuel House da 18 sayıyla skora destek verdi.
Sezonun 54. mağlubiyetini alan Suns’ta Devin Booker 29 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt, Kelly Oubre 22 sayı, Deandre Ayton 17 sayı ve 14 ribaunt kaydetti.
NBA’de yarın 8 maç oynanacak.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 111-97
Philadelphia 76ers-Sacramento Kings: 123-114
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 110-116
Houston Rockets-Phoenix Suns: 108-102
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 98-113
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 110-122
San Antonio Spurs-New York Knicks: 109-83
Los Angeles Clippers-Chicago Bulls: 128-121
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