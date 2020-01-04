Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanırken Sarı lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Jailson için Fransız ekibi Marsilya'nın harekete geçtiği öne sürülmüştü.

MARSILYA TEKLİFE HAZIR

Fransız kulübü teklif yapmaya hazırlanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Comolli ve yönetime görüş bildirdiği iddia edildi.

YANAL: TAKIMDA KALMALI

Yanal'ın "Jailson takım için çok önemli bir futbolcu. Ona ihtiyacım var. Takımın jokeri. Takımdran ayrılırsa 1 değil en az 2 pozisyonda rotasyon hakkım sınırlanmış olur. Takımda kalmalı" dediği öğrenildi.

Kaynak: Takvim