Jailson: Kazanmak için sahadaydık

Fenerbahçe'de Jailson, AZ Alkmaar karşısında alınan 3-2'lik galibiyeti, “Bu akşam bu galibiyet bizim için önemliydi. Galibiyet düşüncesiyle, bunu uygulayabilme düşüncesiyle sahadaydık.” şeklinde değerlendirdi.

Mücadelenin ardından FBTV’ye konuşan Jailson, “Adaptasyonumuz için bu akşamki galibiyet son derece kıymetliydi. Son 9 gündür gerçekten çok iyi çalışıyoruz, çok sert antrenmanları geride bıraktık. Kamp dönemi artık sona erdi. Bu akşam bu galibiyet bizim için önemliydi. Galibiyet düşüncesiyle, bunu uygulayabilme düşüncesiyle sahadaydık. Özgüven açısından da kıymetli bir galibiyet oldu.” dedi.

Takımımızın, AZ Alkmaar karşısında bulduğu gollerin takım çalışmasının ürünü olduğunu da dile getiren başarılı futbolcu, “Takım çalışmasını, takım birlikteliğini gösteren gollerdi. Umuyorum bunun devamını getiririz. Ligin ikinci yarısında bu şekilde, bu galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.