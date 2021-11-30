Sezon başında 117 Milyon Euro bonservis bedeli ile Manchester City'ye transfer olan Jack Grealish, 2020 yılında Manchester United'a transferinin nasıl gerçekleşmediğini açıkladı.

Telegraph'a konuşan İngiliz futbolcu, 2020 yılında Manchester United'a transfer olmaya çok yakın olduğunu ancak gerçekleşmediğini belirterek o anları şu şekilde anlattı:

"Manchester United'a gitmeye çok yakındım ama sonunda hiçbir şey olmadı."

"Sezon öncesi Cumartesi günü United ile bir maç oynamıştık ve benim bir sonraki kupa maçımızda oynamamam gerekiyordu. United maçından sonra Christian Purslow (Aston Villa CEO'su) ve menajerime 'Ayrılmazsam yeni sözleşmemi imzalayacağım' dedim. Bunun ardından Salı günü kulübe gittim ve Aston Villa ile sözleşmemi uzattım."

"Aslında o dönemde sözleşme uzatmam iki taraf için de oldukça kârlı bir anlaşmaydı. Çünkü ben harika bir sezon geçirdim ve Villa ise 100 Milyon Sterlin kazandı."

Bu sezon Manchester City ile 15 maça çıkan Jack Grealish, 2 gol ve 3 asistlik performans göstermiş durumda.







