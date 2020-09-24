İzmit Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 54-71

Fenerbahçe Öznur Kablo, 14. Erciyes Cup Basketbol Turnuvası’ndaki ilk maçında İzmit Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 54-71 mağlup eden Sarı Lacivertli ekib, yarın ev sahibi Bellona Kayseri ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgün Ergün

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 3, Gülşah Duman 8, Kübra Erat 6, Elif Emirtekin 6, Egle Siksniute 12, Emel Sığırcı, Mlica Jovanovic 7, Clarissa Cristian Dos Santos 12

Fenerbahçe Öznur Kablo: Duygu Özen 4, Shelby Cheyanne Cheslek 12, İdil Saçılır 2, Ayşe Yılmaz, Doğa Adıcan, Banu Şimşek 5, Sevgi Uzun 25, Merve Arı 2, Tuğçe Canıtez 7, Cecilia Zandalasini 14

1. Periyot: 14-10

Devre: 34-27

3. Periyot: 42-50