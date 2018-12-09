Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor’u 70-58 yendi.
Canik Belediyespor: 58 - İzmit Belediyespor: 70
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Aydın Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan
Canik Belediyespor: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu 6, Marina Baş 9, Gizem Yavuz 20, Ceyda Sinan 2
1. Periyot: 16-12
Devre: 33-26
3. Periyot: 45-50