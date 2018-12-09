İzmit Belediyespor, Canik'i deplasmanda mağlup etti: 58-70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor’u 70-58 yendi.

09 Aralık 2018, Pazar 21:01
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İzmit Belediyespor, Canik'i deplasmanda mağlup etti: 58-70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Canik Belediyespor’u 70-58 yendi.

Canik Belediyespor: 58 - İzmit Belediyespor: 70

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Aydın Karaçalı, Yiğit Emre Şimşek, Murat Danışan

Canik Belediyespor: Romeo 6, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 6, Alminaite 3, Holmes 9, James 18

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 6, Ferda Yıldız 2, White 15, Mosby 10, Melike Bakırcıoğlu 6, Marina Baş 9, Gizem Yavuz 20, Ceyda Sinan 2

1. Periyot: 16-12

Devre: 33-26

3. Periyot: 45-50

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