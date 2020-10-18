İzmit Belediyespor - Botaş maç sonucu: 57-72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında İzmit Belediyespor, Botaş’a 57-72 mağlup oldu.

18 Ekim 2020, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor - Botaş maç sonucu: 57-72

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Semih Vural xx, Murat Ciner xx, Cemil Uygül xx

İzmit Belediyespor: Miray Şahin x 6, Gülşah Duman x 4 , Kübra Erat x, Elif Emirtekin xx 14 , Egle Siksniute x 6, Ericak Wheeler x 9 , Saadet Aysu Keskin x, Milica Jovanovic xx 14, Clarissa Cristina Dos Santos xx 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Botaş: Elizabeth Olatayı Williams xxx 17, Buket Ünal xx, Büşra Akbaş xx 6, Ayşe Cora xxx 15, Bahar Çağlar xx 8, Sehernaz Çidal xx, Tilbe Şenyürek xx 8, Marina Bas xx 7, Işıl Alben xxx 11

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

1. Periyot: 14-19 (Botaş lehine)

Devre: 25-39 (Botaş lehine)

3. Periyot: 39-55 (Botaş lehine)

İHA

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