Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 26’ıncı ve son haftasında İzmit Belediyespor, normal süresi 79-79 berabere biten maçta OGM Ormanspor’u 87-84 mağlup etti.
İzmit Belediyespor: 87 - OGM Ormanspor: 84
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Uygar Kurt, Muhammed Murat Zafer
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 3, Ferda Yıldız 6, White 28, Melike Bakırcıoğlu 8, Marina Bas 10, Hart 11, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 19
OGM Ormanspor: Dila Aşkın 6, Nilay Kartaltepe 12, Naile Çırak 6, Jasmine Gardner 13, Özge Kavurmacıoğlu 14, Marie Ruzickova 24, Damla Gezgin 9
1. Periyot: 26 - 20
Devre: 41 - 47
3. Periyot: 60 - 61
Normal süre: 79 - 79
AA