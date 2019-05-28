İZMİR, (DHA)

İZMİRSPOR'da tek listeyle girdiği olağan genel kurulda iki sezon aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Emin İşletir, kenetlenme çağrısında bulundu. Mustafa Gürkan'dan başkanlık görevini devrelan İşletir, "İzmirspor'u ekonomik olarak düzlüğe çıkarıp ligde başarılı olmak için gece gündüz çalışacağız. Yönetici arkadaşlarımla tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Güçlü ve tecrübeli bir ekiple yönetime geldik. Mali anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulübümüzü düze çıkarmak için genç, yaşlı, taraftar, yönetim demeden camia olarak kenetlenmeliyiz" dedi.

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