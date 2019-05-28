  • Haberler
  • İzmirspor'da İşletir'den çağrı

İzmirspor'da İşletir'den çağrı

İzmirspor'da İşletir'den çağrı

28 Mayıs 2019, Salı 12:18
- A +
İzmirspor'da İşletir'den çağrı

 

İZMİR, (DHA)

İZMİRSPOR'da tek listeyle girdiği olağan genel kurulda iki sezon aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturan Emin İşletir, kenetlenme çağrısında bulundu. Mustafa Gürkan'dan başkanlık görevini devrelan İşletir, "İzmirspor'u ekonomik olarak düzlüğe çıkarıp ligde başarılı olmak için gece gündüz çalışacağız. Yönetici arkadaşlarımla tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Güçlü ve tecrübeli bir ekiple yönetime geldik. Mali anlamda büyük sıkıntılar içinde olan kulübümüzü düze çıkarmak için genç, yaşlı, taraftar, yönetim demeden camia olarak kenetlenmeliyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...