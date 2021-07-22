Japonya'da yarın başlayacak 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilemizin önemli bir kısmı İzmir'de yetişen isimlerden oluşuyor. Dünyanın en prestijli spor organizasyonu için kota alan İzmirli sporcular, cimnastikten yüzmeye, okçuluktan yelkene birçok branşta ülkemiz adına madalya arayacak. Artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde ilki başaran erkek cimnastikçi olan üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, 2019 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Ahmet Önder, Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil ve 2019'da henüz 15 yaşındayken olimpiyat kotası alan Nazlı Savranbaşı, Tokyo'da ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edip Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak.

Okçulukta daha önce Rio Olimpiyatları'nda yarışan Yasemin Ecem Anagöz, bu kez madalya hedefini vurmaya çalışacak. Yüzmede kısa kulvar kurbağalamada Avrupa rekorları ve Avrupa ikinciliği bulunan Emre Sakçı, havuzda tarihimizde ilki arayacak. İzmir Foça'da yetişip kariyerlerini İstanbul'da sürdüren yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio'dan sonra üst üste dördüncü olimpiyata katılan ilk Türk yelkenciler olacak. Urlalı Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayacak. Rüzgar sörfünde Dilara Uralp ve Onur Cavit Biriz olimpiyatta ülkemiz adına yarışacak. Kadın voleybolunda olimpiyatlarda madalya arayacak takımımızda Cansu Özbay da yer alacak. Çekiç atmada Özkan Baltacı, gülle atmada Emel Dereli, karatede Dilara Bozan olimpiyat heyecanı yaşayacak.

GÜREŞE EGE DAMGASI

Daha önce birçok madalya elde ettiğimiz ata sporumuz güreşte Tokyo Olimpiyatları'nda çok iddialı Egeli isimler madalya için mindere çıkacak. İlk güreş hayatına İzmir'de başlayıp 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı getiren Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu için güreşecek. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda madalyaları bulunan Muğla Fethiyeli Süleyman Atlı, Denizlili Süleyman Karadeniz, Manisa Akhisarlı Kerem Kamal ve Balıkesirli Yasemin Adar, madalya umutlarımız olacak.

DHA