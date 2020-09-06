İzmir’de kurtuluş coşkusu maratonla taçlandı

“Spor kenti İzmir” vizyonu çerçevesinde İzmir'in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl sekizincisi düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu bu sabah koşuldu. Dünyayı sarsan küresel salgının ardından Türkiye’de düzenlenen ilk uzun yol koşusunda maske, mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulandı. Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun önerdiği kurallar çerçevesinde 500 kişi ile sınırlandıran yarışa 350 sporcu alındı.

Başkan Soyer önce start verdi, sonra koştu

Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı arasındaki 21 kilometre 97 metrelik parkurda koşulan yarışı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer başlattı. Başkan Tunç Soyer startı verdikten hemen sonra 35001 numaralı forma ile yarışa katıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan atletler Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na ulaştıktan sonra dönerek yeniden Cumhuriyet Meydanı'na vardı. İzmirliler maratona katılan sporcuları yarış güzergahı boyunca alkışlayarak destekledi. Yarışta İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da koştu. 21 kilometrelik parkuru tamamlayan Başkan Soyer koşunun ardından yarışta dereceye girenlere madalyalarını verdi.

Sanal Koşu Kulübü açılıyor

Ödül töreninde Türkiye’nin ilk Sanal Koşu Kulübünü açacaklarını müjdeleyen Başkan Soyer, “Türkiye’nin ilk Sanal Tam Maratonu’nu ve sanal 10 kilometre koşusunu 4 Ekim’de pandemi önlemleri sebebiyle limitli katılımla gerçekleşecek Maraton İzmir ile birlikte organize edeceğiz. Dünyanın her köşesinde İzmir Aşkı ile Maraton İzmir’i koşabileceğiz. Harika sürprizler tüm koşucuları ve sporseverleri heyecanlandıracak. İzmir sporcuları, maratonlarıyla bir dünya markası olacak. Bugün düzenlediğimiz yarı maraton, 4 Ekim’de düzenleyeceğimiz Maraton İzmir ile kentin bu alandaki markalaşma gücünü ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

Erkeklerde Getaye Gelaw şampiyon oldu

9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu’nda genel sıralama erkekler kategorisinde ipi göğüsleyen isim geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw oldu. Milli atlet Sezgin Ataç ikinciliği, milli atlet Saffet Elkatmış da üçüncülüğü aldı. Genel sıralama kadınlar kategorisinde ise itirazlar nedeniyle dereceye girenler Türkiye Atletizm Federasyonu'nun değerlendirmesinin ardından açıklanacak. Yarışmada ayrıca Yarı Maraton Türk Sporcular ve Master Sporcular kategorilerinde de ödüller verildi. Dereceye giren atletlere toplam 95 bin 200 TL para ödülü verilirken, yarışa katılan ve parkuru tamamlayan tüm sporculara da madalya takıldı.

Maraton, Başkan Tunç Soyer’in Twitter hesabından canlı yayınlandı.

İHA