İzmir’de gol çıkmadı!

TFF 1. Lig’de sezonun ilk maçında evinde Ümraniyespor’a kaybeden, sonrasındaki 3 maçta 7 puan toplayan Altay, mağlubiyet yüzü görmeyen Keçiörengücü’nü ağırladı. İlk yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda ev sahibi Altay rakip kaleye yüklense de aradığı golü bulamadı. Keçiörengücü ise bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Bu sonucun ardından Altay 8 puana yükselirken, Keçiörengücü de namağlup unvanını korudu ve puanını 9’a çıkarttı.