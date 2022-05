Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run 2022’de Türkiye birincileri belli oldu. İki kıta yedi ülkede aynı anda başlayan organizasyonun İzmir’deki ayağı Kültürpark’tan start aldı. 10 bin kişinin ‘koşamayanlar için koştuğu’ etkinlik dört saat sürdü. Büyük bir coşkuyla dört saat süren koşunun ardından kadınlarda Tuğçe Karakaya (36,88 km), erkeklerde Üzeyir Söylemez (61,23 km), Ford Kuga Yakalama Araçları’ndan en uzun süre kaçarak Wings for Life World Run 2022’nin şampiyonları oldu.

Karakaya: Herkesi yürekten tebrik ediyorum

Ford Kuga Yakalama Araçları’ndan 36,88 kilometre kaçarak kadınlardan birinci olan Tuğçe Karakaya, ‘‘Böyle güzel bir organizasyonda yer almak çok güzel. Bu etkinlikte ilk defa koşuyorum. Benim için çok güzeldi. Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Söylemez: Her adım omurilik felçlileri için atıldı

61,23 kilometreyle erkeklerde birinci olmayı başaran Üzeyir Söylemez, ‘‘Tüm engelleri aşmak için bu yarışmaya geldim. Buradaki her adım omurilik felçlileri için atıldı. Ben de burada güzel bir görev üstlendim ve MS hastaları için koştum. Unutamadığım an, engelli sporcularla birlikte yarışa başlamam oldu. Onları düşündükçe daha çok adım atmak istedim. Engelliler için adım attığım için çok mutluyum’’ dedi.

4,2 milyon euro yardım toplandı

Wings for Life World Run 2022’de dünya genelinde 161 bin 892 kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 4 milyon 200 bin euro yani 6 milyar 626 milyon TL yardım toplandı.

Ünlü isimler ‘koşamayanlar için koştu’

Dünyanın en büyük iyilik koşularından Wings for Life Run 2022’de Müge Boz, Caner Erdeniz, Pelin Altan, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Cemre Gümeli, Müjde Uzman, Ayşe Tolga gibi birçok ünlü omurilik felçlilerine destek olmak için koştu.

Ünlü isimlerin yanı sıra Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Hazal Nehir, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde ve Bora Altıntaş da Wings for Life Run’da yer aldı. Red Bull sporcuları, dünyanın en büyük iyilik koşularından olan Wings for Life Run’da koşma şansı yakaladıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

Direksiyonda Dario Costa ile Ali Türkkan

Koşunun başlamasından yarım saat sonra yola çıkan Ford Kuga Yakalama Araçları’nı Red Bull sporcuları Dario Costa ile Ali Türkkan kullandı. Yakalama Araçları'nda Dario Costa’ya Cemre Gümeli, Ali Türkkan’a ise Caner Erdeniz eşlik etti.