1. Lig'de haftanın açılış karşılaşmasında İzmir derbisinde Altay ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar, 6. dakikada İbrahim Öztürk ile öne geçti: 1-0. 24. dakikada sahneye çıkan Adren Regattin, ilk devrenin skorunu belirleyen isim oldu: 2-0. İkinci devrede de ev sahibi ekibin baskısı devam etti. Altay'da, 71. dakikada İbrahim Öztürk, takımının 3. golünü atarken, konuk ekibin fişini çeken isim oldu. Siyah-Beyazlılar, maçı 3-0 kazandı.

Üst üste 4. galibiyet

Menemenspor karşısında net bir zafere imza atan Altay, üst üste 4. galibiyetine ulaştı. Siyah-Beyazlı ekip, bu sonucun ardından maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Osman Özköylü'nün ekibi, gelecek hafta Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Menemenspor ise tehlikeli bölge ile arasındaki puan farkını açmayı başaramadı.