İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 16 biletini kaptı!
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Madeira Andebol SAD ile 29-29 berabere kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçtaki 28-22’lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz’in Madeira Andebol SAD takımıyla 29-29 berabere kaldı.
Funchal Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 12-12 beraberlikle tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçtaki 28-22’lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi. (AA)