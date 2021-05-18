İzmir Büyükşehir Belediyespor, çifte final peşinde

Hentbol Türkiye Kupası'nda ilk 4'e kalan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kadın ve erkek hentbol takımları, yarı finalin ilk maçlarını yarın oynayacak. Erkeklerde lig şampiyonu Spor Toto'yu saat 15.00'de konuk edecek İzmir ekibi, kadınlarda ise saat 18.00'de Konyaaltı Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak. Rövanş maçları 23 Mayıs Pazar yapılacak ve finale kalan ekipler belli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erkekler Türkiye Kupası'nda daha önce 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında finale kaldı ancak iki maçta da Beşiktaş'a kaybederek kupayı İzmir'e getirme başarısı gösteremedi. Kadınlarda 2011'de ilk kez kupa sevinci yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2008'de finale, 2014, 2016 ve 2017'de ise Play-Off'a kaldı. İzmir ekibi, bu sezon hem kadınlarda hem de ereklerde önce final biletini almayı, sonra da kupayı kazanmayı hedefliyor.

DHA