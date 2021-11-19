İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHP Avrupa Kupası 3'üncü tur rövanş maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımı ile karşılaşacak. Funchal Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İzmir'deki ilk karşılaşmayı 28-22 kazanan İzmir ekibi, Portekiz'deki rövanşta rakibine 5 farklı yenilse bile tur atlayan takım olacak.
Mavi-beyazlılarda Antrenör Senar Dayat, kazanıp son 16 takım arasına kalmak istediklerini söyleyerek, "Oyuncularıma inancım tam. Evimize zaferle döneceğiz" diye konuştu.