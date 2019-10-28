İzlanda biletlerine hücum!

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu maçının biletleri dün satışa çıkarıldı. Ay-Yıldızlı futbolseverler ise müthiş bir ilgi gösterdi, tüm biletler 1.5 saat içerisinde tükendi.

Bu durum sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı’nda 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak mücadele için “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz” ifadesi kullanıldı.