Ivan Perisic adım adım Tottenham’a doğru

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Inter’in Hırvat oyuncusu Ivan Perisic’in önümüzdeki sezon hangi kulüpte olacağı hala belirsizliğini korurken Tottenham imzaya en yakın kulüp olarak görünüyor.

Inter’in sezon boyunca sözleşme yenileyemediği ve sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Inter’in Hırvat orta sahası Ivan Perisic’in önümüzdeki sezon hangi kulüpte olacağı merak konusu oldu. Inter’in uzun süredir sözleşme görüşmelerini devam ettirdiği ancak Perisic’in kendisiyle yapılan görüşmelerin başlangıcının sözleşme bitimine yakın olması sebebiyle durumdan rahatsız olduğu biliniyor. Fabrizio Romano’ya göre Inter, haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan Perisic’e 5 milyon euro net maaşın yanı sıra bonusları içeren bir teklif yaptığı ve Hırvat oyuncu teklifi değerlendirmeye aldı.

33 yaşındaki formda oyuncuya bonservis ödenmeyecek olması ve bu sezon Inter’de sol kanat bek pozisyonunda gösterdiği performanslar sonrası, kanat beki kullanan ve bu bölgeye transfer ihtiyacı olan kulüpler Chelsea ve Tottenham’ı iştahlandırdı. İki takımın da oyuncuyla yakından ilgilendiği ancak Tottenham’ın Conte faktörüyle birlikte bir adım önde olduğu öğrenildi. Daha önce İtalyan teknik adamla iki sezon Inter’de çalışan Perisic, bu dönemde bir Serie A şampiyonluğu elde etmişti.

Perisic bu sezon çıktığı Inter formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



