EURO 2020'nin şampiyonu İtalya'ya büyük şok... Gök Mavililer, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nun son maçında konuk olduğu Kuzey İrlanda'ya karşı bir türlü kilidi açamadı.

Kuzey İrlanda maçın çok büyük bir bölümünde kapanırken, İtalya ise rakip kaleye yüklendi. Fakat konuk evip aradığı golü bulamayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Roberto Mancini'nin ekibi bu sonuçla direkt Dünya Kupası'na katılım biletini alamadı. Grubun diğer maçında İsviçte, Bulgaristan'ı 4-0'la geçince, Kırmızı-Beyazlılar 18 puanla grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. 16 puanla 2. sırada kalan İtalya ise, Katar'a gitmek için Play-Off oynayacak.