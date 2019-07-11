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İtalyanlar ısrarlı: "Lecce, Burak Yılmaz transferini bitirecek!"

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gideceğine yönelik iddialar bitmek bilmiyor. İtalyan basınından konuyla ilgili gündemi sarsan bir haber daha geldi.

11 Temmuz 2019, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
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İtalyanlar ısrarlı: 'Lecce, Burak Yılmaz transferini bitirecek!'

Geçtiğimiz sezon yeniden Serie A'ya yükselen Lecce, uzun bir süredir Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgileniyordu. İtalyan kulübünün sportif direktör Mauro Meluso aracılığıyla transfer teklifinde bulunduğu 34 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili Çizme basınından gündemi sarsan bir haber daha geldi.

Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, kendisine ait internet sitesinden paylaştığı haberde Lecce'nin olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde Burak'ı kadrosuna katacağını yazdı. Ünlü gazeteci, takımın gelecek sezonki hücum hattında Siyah Beyazlılar'ın santrforunun yanı sıra Genoa'dan transfer edilmesi beklenen Gianluca Lapadula'nın da yer alacağını öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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