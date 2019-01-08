İtalyan Corriere dello Sport gazetesi yazarı Andrea Ramazzotti, Türk futbolunu ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ramazzotti, "Beşiktaş'la Oğuzhan Özyakup'un AS Roma'nın transfer planları içerisinde olduğunu duydum. Transferi olasılık dahilinde; fakat Roma o mevkii için başka bir oyuncuyu öncelik kabul ediyor. Onun için yapacağı görüşmelerden istediği sonucu alamazsa Oğuzhan'ın transferi gerçekleşebilir" dedi.

JOAO MIRANDA

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğundan bahsedilen Brezilyalı stoper Joao Miranda'nın Inter Milan'dan ayrılmak istediğini belirten İtalyan gazeteci, "Inter'le son yaptığı sözleşmeye göre 3.5 milyon Euro net ücret kazanıyor. Çok fazla oynatılmadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Ama teknik heyet kalmasından yana; çünkü onun yerine alabilecekleri bir stoper yok. Inter de UEFA'nın mali fair kurallarına uymak zorunda... Fazla harcama yapamıyorlar. Miranda, Galatasaray'ın gündemine geldi mi; tam olarak bilmiyorum. Ama gerçek şu ki ayrılmak istiyor. Çin'den teklif olduğu söyleniyor. AS Roma da devreye girdi" şeklinde konuştu.

GABIGOL

Gabriel Barbosa'nın Türkiye'de oynama şansı olmadığını dile getiren Ramazzotti, "Muhtemel yine ülkesinde kiralık olarak oynayacak. Bu sefer Flamengo'ya gitme olasılığı daha yüksek. Geçen sezon oynadığı Santos da onun için devrede... Türkiye'ye gelme olasılığı yok" dedi.

OZAN KABAK

Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için Inter'in sarı kırmızılı kulüple bir görüşme yaptığını belirten Ramazzotti, "Transfer koşullarını sordular; ama şu anda transferi söz konusu değil. Inter, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyor ve tecrübesi yüksek oyuncular transfer etmek istiyor. Şu anda Inter'in stoper transferi için önceliği Atletico Madrid'in stoperi Diego Godin..." ifadelerini kullandı.



