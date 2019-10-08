İtalya'nın Rönesans temalı forması beğenildi

İtalya Milli Takımı yeni çıkardığı Rönesans temalı formasını tanıttı. Forma büyük bir beğeni topladı.

08 Ekim 2019, Salı 10:48
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İtalya'nın Rönesans temalı forması beğenildi

Avrupa’nın en çok kupa kazanan milli takımlarından İtalya, rönesans temalı yeni formasını tanıttı. 4 kez Dünya Kupası’nı kazanan 1 kez Avrupa Kupası kazanan İtalya Milli Takımı yeşil renklerin ağırlıkta olduğu yeni formasını tanıttı. Video kliple tanıtılan forma tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

RÖNESANS TEMALI

İtalya Milli Takımı yeşil renklerin ağırlıkta olduğu yeni formasını tanıttı. İtalya Milli Takımı’nın forması Rönesans dönemini kendine tema olarak belirledi. Çekilen reklam filminde de rönesans eserleri önünde formayı giymiş mankenler yer aldı. Forma tanıtımında son dönemlerde oldukça fazla rastlanan ırkçılık suçlamalarına karşı kadın ve siyahi modeller ağırlıkta kullanıldı.

İşte İtalya Milli Takımı'nın 3. forması

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