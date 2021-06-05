EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek İtalya'da orta sahanın yıldız ismi Marco Verratti'nin sakatlığı can sıkıyor. Yıldız oyuncunun Milli Takımımız karşısında oynaması beklenmiyor.

İtalya'nın Çekya'yı 4-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Roberto Mancini, "Verratti'yi Türkiye maçında kullanmayı umuyoruz. Ben her zaman pozitif düşünürüm" dese de İsviçre maçına yetişmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu ifade etti.

Son haberler ise PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti'nin Milli Takımımıza karşı forma giyemeyeceği yönünde. Grupta İsviçre maçına yetişmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncu, bugüne kadar İtalya Milli Takımı forması altında 40 maça çıkarken 3 de gol atmayı başardı.